UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuraların ardından belli oldu.

Devler Ligi’nde grup maçları 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

İşte Gruplar:

A Grubu: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B Grubu: Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Club Brugge

C Grubu: Bayern Münih, Barcleona, Inter, Plzen

D Grubu: E. Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marsilya

E Grubu: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F Grubu: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic

G Grubu: Manchester City, Sevilla, Dortmund, Kopenhag

H Grubu: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa