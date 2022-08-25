Spor
Fenerbahçe güle oynaya UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda
Fenerbahçe güle oynaya UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien’i 4-1 mağlup etti ve toplamda 6-1’lik skorla gruplara kaldı.
Ülker Stadı’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (2) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Avusturya ekibinin tek golünü ise Marvin Martins’ten geldi.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri, 26 Ağustos Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi, saat 14:00’te başlayacak.