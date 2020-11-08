Lefke’de yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

Lefke’de yaşanan silahlı çatışmada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Haber: Gürsel Karagözlü

Kimliği tespit edilmeyen erkek şahıs, elindeki tabancayla bir kahvehaneye girerek, 41 yaşındaki İbrahim Güder, 55 yaşındaki Behiç Kurtçebe ve 52 yaşındaki Tamer Işıklar’ı silahla ateş etti.

Yaşanan vahşetin sebebi ise kumar borcu olduğu öne sürüldü.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ağır olan yaralı acil ameliyata alındı.

Polisten gelen açıklama:

“Bu akşam, saat 19.30 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunan tabanca ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş etmesi sonucu mekanda bulunan 3 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralanan İbrahim Güder (E-41), Behiç Kurtçebe (E-55) ve Tamer Işıklar (E-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.