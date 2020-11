Tom Holland yeni Spider Man filminden ilk görüntüyü paylaştı

Tom Holland, yeni Marvel filmi Örümcek-Adam 3’ten (Spider-Man 3) ilk görüntüsünü paylaştı.

24 yaşındaki oyuncu, ünlü süper kahramanı yüz maskesiyle gösteren fotoğrafı Instagram sayfasında yayımladı.

Holland, Örümcek Adam’ın fotoğrafta da giydiği kıyafetine atıfta bulunarak “Maske takın, ben iki tane takıyorum…” şeklinde iğneleme yaptı.

Ertelenen Çöl Gezegeni’nde (Dune) rol alan Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) oyuncusu Timothée Chalamet, buna iki gülen emojiyle karşılık verirken çok sayıda Marvel hayranı heyecanlarını dile getirdi.

Şu anda adı belli olmayan Örümcek-Adam 3’ün çekimleri, geçen günlerde Atlanta’da yeniden başladı.

Holland’la başrolü paylaşan Jacob Batalon da Instagram’da kendi karakterinin kıyafetiyle fotoğraf paylaşınca devam filminde yer alacağını doğrulamış gibi göründü. Daha sonra fotoğraf hızla silindi.

Doctor Strange’i canlandıracak olan Benedict Cumberbatch ve kötü karakter Electro olarak geri dönecek Jamiee Foxx’la beraber HBO dizisi Euphoria’yla yakın zamanda Emmy kazanan Zendaya da filmde tekrar rol alacak.

Karakterinin Andrew Garfield’ın Örümcek-Adam filmlerinde olduğu düşünülünce Foxx’un oyuncu kadrosunda yer alması, Marvel hayran topluluğunu şaşkınlığa uğrattı.

Şimdi birçoğu, Electro’nun filmde çoklu evren (ölü ve diri bir sürü karakteri içeren farklı dünyalar) aracılığıyla yer alacağına ve Örümcek Adam dünyasından karakterlerden oluşan kötü grup Sinister Six’in (Belalı Altılı) bir parçası olacağına inanıyor.

Örümcek-Adam 3, 12 Aralık 2021’de vizyona girecek.