Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Benim için çok anlam ifade eden bir gol oldu

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Sivasspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşları içerisinde röportaj veren Arda Turan, “Golüm 2008’de Sivas’ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar 2008’de Sivas’a attığım gole çok benzedi. Benim için çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi, çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya’da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı” dedi.

“ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIM”

Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, “Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım” şeklinde konuştu.