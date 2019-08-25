Lefke’de ralli günü

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı bugün Lefke Kurtuluş Şenlikleri Festivali kapsamında gerçekleşecek

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı bugün Lefke Kurtuluş Şenlikleri Festivali kapsamında gerçekleşecek. Efsanevi Baraj Etabı, WRC etaplarına benzeyen Bağlıköy ve Şehir içinden de geçecek olan CMC etaplarının ikişer kez geçimiyle gerçekleşecek olanLefke Rallisi’nde 19 ekip mücadele edecek. 0.7 katsayı ile şampiyonaya puan verecek yarışta ekipler 40 kilometrelik özel etapları geçip Lefke Çarşısı’nda finish görecekler.

Seyirci Noktaları

Baraj Etabı ve Bağlıköy Etabı Karadağ Stadyumu yanından izlenebilecek. CMC Etabı ise Cengizköy yolu üzerinden veya Lefke Festival alanı karşısından izlenebilecek. Lefke Rallisi servisalanı ise Lefke Karadağ Stadyumu içerisine kurulacak.

Alptürk ve Nethouse Önde

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını Cevdet Alptürk lider durumda götürürken, bu yarışta co-pilot değişikliğine gidecek ve 2018 Şampiyonu Mustafa Yücener ile katılacak. 2’nci durumda bulunan Fikri Macila ve 3. Durumda bulunan Rauf Denktaş ile şampiyonluk yarışı devam edecek. Takımlar Şampiyonasında ise Nethouse Rally Team lider durumda bulunuyor.

Kayıt listesi:

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Nethouse Rally Team Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta S2000 2

2.Macila Rally Team Fikri Macila Doğa Koyuncu Mıtsubıshı Lancer Evo X R4 2

3.Mrb Racıng Team Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mıtsubıshı Lancer Evo Iv 1

4.Mrb Racıng Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Ford Fiesta R5 2

5.Nethouse Rally Team Murat Aşık Ali Kiremitcioğlu Mıtsubıshı Lancer Evo X N

6.Nethouse Rally Team Mehmet Kamilo. Ahmet Özerdem Mıtsubıshı Lancer Evo X 1

– Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mıtsubıshı Lancer Evo Vı 1 – Selen Bilgimer Mitsubushi Lancer Evo Iıı 1 – Özhan Karad. Serdar Kumru Fiat Palio 4 – Vural Vurur Turgut Albayrak Mıtsubıshı Lancer Evo Vıı 1

11.Macila Rally Team İbrahim Argün Niyazi Yorgancıoğlu Honda Cıvıc Type R 4