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Lefke’de ralli günü

25 Ağustos 2019

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı bugün Lefke Kurtuluş Şenlikleri Festivali kapsamında gerçekleşecek

 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı bugün Lefke Kurtuluş Şenlikleri Festivali kapsamında gerçekleşecek. Efsanevi Baraj Etabı, WRC etaplarına benzeyen Bağlıköy ve Şehir içinden de geçecek olan CMC etaplarının ikişer kez geçimiyle gerçekleşecek olanLefke Rallisi’nde 19 ekip mücadele edecek. 0.7 katsayı ile şampiyonaya puan verecek yarışta ekipler  40 kilometrelik özel etapları geçip Lefke Çarşısı’nda finish görecekler.

Seyirci Noktaları

Baraj Etabı ve Bağlıköy Etabı Karadağ Stadyumu yanından izlenebilecek. CMC Etabı ise Cengizköy yolu üzerinden veya Lefke Festival alanı karşısından izlenebilecek. Lefke Rallisi servisalanı ise Lefke Karadağ Stadyumu içerisine kurulacak.

 

Alptürk ve Nethouse Önde

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını Cevdet Alptürk lider durumda götürürken, bu yarışta co-pilot değişikliğine gidecek ve 2018 Şampiyonu Mustafa Yücener ile katılacak. 2’nci durumda bulunan Fikri Macila ve 3. Durumda bulunan Rauf Denktaş ile şampiyonluk yarışı devam edecek. Takımlar Şampiyonasında ise Nethouse Rally Team lider durumda bulunuyor.

 

Kayıt listesi:

Takım                                    Pilot                       Co-Pilot                                Araç                                                       Sınıf

1.Nethouse Rally Team      Cevdet Alptürk    Mustafa Yücener                 Ford Fiesta  S2000                              2

2.Macila Rally Team            Fikri Macila           Doğa Koyuncu                      Mıtsubıshı Lancer Evo X  R4              2

3.Mrb Racıng Team             Sadık Bilgimer      Mustafa Kandır                    Mıtsubıshı Lancer Evo Iv                    1

4.Mrb Racıng Team             Rauf Denktaş        Mehmet Mişon                    Ford Fiesta R5                                     2

5.Nethouse Rally Team      Murat Aşık            Ali Kiremitcioğlu                  Mıtsubıshı Lancer Evo X                     N

6.Nethouse Rally Team      Mehmet Kamilo.  Ahmet Özerdem                  Mıtsubıshı Lancer Evo X                     1

  1. – Oktay Çocuk         Hüseyin Çocuk                     Mıtsubıshı Lancer Evo Vı                    1
  2. –                 Selen Bilgimer                                                    Mitsubushi Lancer Evo Iıı                   1
  3. –                 Özhan Karad.        Serdar Kumru                      Fiat Palio                                              4
  4. –                 Vural Vurur           Turgut Albayrak                   Mıtsubıshı Lancer Evo Vıı                   1

11.Macila Rally Team          İbrahim Argün      Niyazi Yorgancıoğlu             Honda Cıvıc Type R                             4

  1. –                 Serhan Tan           Başak Sezinler Tan              Subaru İmpreza Sti                              N
  2. –                 Ayer Basri             Ali Yoncu                               Mıtsubıshı Lancer  Evo Ix                   1
  3. –                 Hüseyin Arabul.   Gökhan Bolatcıoğlu             Mıtsubıshı Lancer Evo Vı                    1
  4. –                 Hüseyin Yarkıner Arda Öksüzoğlu                   Mıtsubıshı Lancer Evo Vı                    1
  5. –                 Münür Taçoy        Enver Taçoy                          Suzuki Swift                                         4
  6. –                 Edim Macila          Güner Şevketoğlu               Can Am Maverick X3                          R
  7. –                 Mustafa Çelik.      Efe Özhakkı                           Can Am Maverick X3                          R
  8. –                 İrfan Göçen          Mehmet Çağla                      Can Am Maverick X3                          R
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