FutbolSpor

Kral adaya ayak bastı

25 Ağustos 2019

Süper Lig’in yeni ekibi Hamitköy’ün 2 yabancı futbolcusu, Gol Kralı John Ebuka ve defans oyuncusu Oladele dün Kıbrıs’a geldi

Süper Lig’de başarılı bir sezon hedefleyen Hamitköy’de, kulübün flaş transferlerinin heyecanı yaşanıyor.

Yenicami’nin 2 sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gol Kralı John Ebuka ile defansın sigortası Oladele, dün Hamitköy için adaya geldiler.

Hamitköy taraftarlarının, ülkemizde pek görmeye alışık olmadığımız bir etkinliğe imza atarak John Ebuka ile Oladele’yi havaalanında karşılamaları, Ebuka ile Oladele’yi şaşırtırken, oldukça mutlu da etti.

Kırmızı siyahlı formaları ile havalanına giden Hamitköy taraftarları, Ebuka ile Oladele’yi alkışlarla ve çiçeklerle karşıladılar. Ebuka ile Oladele kendileri için hazırlanan ve Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın direktörü olduğu Şensal Yapı reklamının baskılı formalarını giyerek taraftarlarla objektiflere poz verdiler.

Hazırlık maçında forma giydiler

John Ebuka ve Oladele adaya ayak basar basmaz dün, oynanan Hamitköy-Gençlik Gücü hazırlık maçında forma giydiler.

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