Barut Kupası Esentepe’nin

Bu sezon K-Pet 1. Lig’de mücadele edecek olan Esentepe’nin Merhum Belediye Başkanı Erdal Barut, dün Türk Ocağı ve Esentepe’nin oynadığı anı maçıyla anıldı.

Karşılaşmayı Esentepe penaltı atışları sonrasında 6-5 kazandı. Maçın ilk yarısında Türk Ocağı takımı yabancı oyuncusu İsa’nın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci devre başında Kağan ile eşitliği yakalayan Esentepe Emre’nin gölü ile skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın son anlarında Türk Ocağı futbolcusu İsa kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Ardından yapılan penaltı atışları sonunda Esentepe anı maçını 6-5 kazandı. Maçtan sonra takımlara ve hakemlere kupaları takdim edildi