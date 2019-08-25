4 Takım 4 şampiyon

Lefke’nin Kurtuluşu’nun 45. Yıl Şenlikleri çerçevesinde minikler futbol şöleni gerçekleştirildi

Lefke’nin Kurtuluşu’nun 45. Yıl Şenlikleri çerçevesinde, önceki gün minikler futbol şöleni gerçekleştirildi. Yenicami, Lefke, Binatlı ve Bağcıl miniklerinin katıldığı turnuvada her 4 takıma da kupa ve madalya verildi. Lefke Belediye Başkanı aziz Kaya Yenicami’ye, Asbaşkan Erkut Öner Binatlı’ya, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Görsel Lefke’ye ve Belediye Meclis Üyesi Müge Öreç de Bağcıl takımına ödüllerini takdim etti.