Spor

4 Takım 4 şampiyon

25 Ağustos 2019

Lefke’nin Kurtuluşu’nun 45. Yıl Şenlikleri çerçevesinde minikler futbol şöleni gerçekleştirildi

 Lefke’nin Kurtuluşu’nun 45. Yıl Şenlikleri çerçevesinde, önceki gün minikler futbol şöleni gerçekleştirildi. Yenicami, Lefke, Binatlı ve Bağcıl miniklerinin katıldığı turnuvada her 4 takıma da kupa ve madalya verildi. Lefke Belediye Başkanı aziz Kaya Yenicami’ye, Asbaşkan Erkut Öner Binatlı’ya, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Görsel Lefke’ye ve Belediye Meclis Üyesi Müge Öreç de Bağcıl takımına ödüllerini takdim etti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Lefke’de ralli günü

25 Ağustos 2019

Kral adaya ayak bastı

25 Ağustos 2019

Barut Kupası Esentepe’nin

25 Ağustos 2019

Anı maçı Lefke’nin

25 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı