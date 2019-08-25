Türkiye

Azerbaycanlı oyuncular istedi, Türkiye’deki turnuvaya katılmam engellendi

25 Ağustos 2019

Ermeni satranç oyuncusu Mariya Gevorgyan, Azerbaycanlı satranççıların itirazları üstüne Sivas’ta düzenlenen Buruciye Uluslararası Satranç Turnuvası’na katılması için kendisine gönderilen davetin geri çekildiği söyledi.

Ermeni satranççı Gevorgyan Sport24 spor haberleri sitesine, “(Turnuva için gönderilen) biletlerimi finansal kaynak olmaması gerekçesiyle iptal etmiş olsalardı üstünde durmazdım. Ancak turnuvaya, Ermeni olmam nedeniyle, isimlerini bile bilmediğim kişiler yüzünden katılamamam çok kırıcı” açıklamasında bulundu.

Daha önce Facebook hesabından yaptığı açıklamasında Gevorgyan, Buruciye Uluslararası Satranç Turnuvası’nın organizatörlerininden birisinin kendisine yazarak, ‘Azerbaycanlı oyuncuların, Ermeni oyuncuların katılması halinde turnuvadan çekileceklerini söylemeleri ardından biletlerinin iptal edildiğini söylediğini’ aktarmıştı.

My entire life, I have worked hard to reach a point of success in my passion, chess. Throughout all political disputes…

Maria Gevorgyan paylaştı: 8 Ağustos 2019 Perşembe

Gevorgyan Sport24’e demecinde, Azerbaycanlı oyuncuların itirazları üstüne biletlerinin iptal olduğunu kendisine ileten Türk organizatörün ise, yazışmalarını yayınladığı gerekçesiyle kendisini dava edeceğini söylediğini belirtti.

Ermeni satranççı ayrıca, Ermenistan Satranç Federasyonu ve Ermenistan parlamentosu milletvekillerinin başına gelenlerin nedenlerini öğrenmek için Dünya Satranç Federasyonu’yla (FIDE) iletişime geçtiğini de söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan’ın ilişkileri Dağlık Karabağ bölgesinin aidiyeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 1980’lerin sonlarından beri gergin. Hukuken Azerbaycan’ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen ise Ermeni güçlerin denetiminde.

 

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