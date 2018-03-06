LBO’dan “Bahar Neşesi Caz Konseri”

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), ilkbaharı “Bahar Neşesi Caz Konseri” ile karşıladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Naci Talat Vakfı’nda dün akşam gerçekleştirilen konsere, Sağlık Bakanı Filiz Besim, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Vakıf Başkanı, CTP Miletvekili Sıla Usar İncirli ve çok sayıda sanatsever katıldı.

LBO eşliğinde solistler Nihan Görgü (vokal), Charis Ioannou (saksafon) ve Ermis Michail’in (gitar) sahne alarak Tadd Dameron, Jimmy McHugh, Ray Noble ve Jimmy Van-Heusen gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.