Duvarcı: Özgüvenimiz geri geldi

Küçük Kaymaklı’nın tecrübeli kalecisi ve takım kaptanı Ali Duvarcı, Havadis’in sorularını yanıtladı

KAPTAN NET KONUŞTU:

Ali Duvarcı Mehmet Ali Özgürgün’ün gelmesi ile kaybolan özgüvenlerini geri kazandıklarını ve bundan sonra hiçbir dedikoduya yer vermeden, Kaymaklı kültürü, Ruso ruhu ve kendi şereflerine yakışır şekilde mücadele edip tüm maçlarını kazanmak için oynayacaklarını söyledi

Süper Lig’de sezonun 17’inci hafta maçının ardından teknik direktör değişikliğine giden Kaymaklı’da İltaç Karayel’in yerine Mehmet Ali Özgürgün göreve getirilmişti ve Kaymaklı, Özgürgün yönetiminde çıktığı 1’ikupa 4 lig olmak üzere son 5 maçta 5 galibiyete imza attı.

Özgürgün ile çıkılan ilk maçında kupa mücadelesinde Ozanköy karşısında galip gelen Kaymaklı böylece yeni teknik direktörü ile ilk maçta galip gelmişti. Özgürgün ile ilk lig maçını yine Ozanköy ile oynayan Kaymaklı, rakibini bu kez deplasmanda mağlup ederek, ikinci devrenin ilk galibiyetine imza atmıştı. Özgürgün ile ligde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan Kaymaklı bu 4 maçta 11 gol atıp 2 gol yedi.

“Kaybolan özgüvenimizi geri kazandık”

Küçük Kaymaklı kaptanlığını yapan Ali Duvarcı teknik direktör değişikliğinin ardından takımın aldığı başarılı sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini gazetemize açıkladı.

Küçük Kaymaklı ve ülkemizin başarılı file bekçilerinden Ali Duvarcı son haftalarda oynadıkları maçlarda gol atmaya çok yaklaştı ve son maçta da 1 asiste imza attı. Yeniboğaziçi maçında attığı uzun degaj ile sahanın da ıslak olması ve topun sekmesiyle gol atmaya çok yaklaşan Ali Duvarcı, geçtiğimiz haftadaki Yalova maçında ise golcü Uğur Gök’e yine degajı ile gol pası atarak asiste imza attı.

Duvarcı, “Mehmet Ali hocanın gelmesi ile kaybolan özgüvenimizi geri kazandık” dedi ve başarının da beraberinde geldiğini ifade etti.

Kaptan “dedikoduya yer yok” dedi

Kaptan Ali Duvarcı, “ligdeki hedefimiz hiç bir dedikoduya yer vermeden, kalan maçlarımızı Kaymaklı kültürüne, başkanımızın sezon başından beri söylediği gibi Ruso ruhuyla ve kendi şerefimize yakışır şekilde oynayıp ligi en iyi yerde tamamlamak” dedi.

Duvarcı yarın oynayacakları kupa maçında turu geçecek skoru elde edip Lefkoşa’ya dönmek arzusunda olduklarını söylerken, “bunu başarabilecek bir ortamımız var şu anda” şeklinde vurgu yaptı.

Son oynanan Yalova maçında ilk 11’de oynayan ve sonradan oyuna giren gençler hakkında da konuşan Duvarcı, “Biz Kaymaklı’da ‘abiler’ olarak gençlerimize tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Yalova maçında olduğu gibi. Onlar Kaymaklı’nın geleceğidir. Bizim de görevimiz onlara sahip çıkıp destek olmak ve başarılarıyla gurur duymaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğraf: Ahmet ÖZSOY