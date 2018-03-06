İngiltere’den Rusya’ya “ateşkes çağrısı”

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, “BMGK’nin 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Doğu Guta’daki son gelişmeler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı 30 günlük insani ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz bakan, Doğu Guta’da sivillerine yönelik devam eden askeri kampanyadan ve BMGK’nin Suriye’de 30 günlük ateşkes isteğinin aksine Rus uçaklarının Esed rejiminin yanında aktif olarak yer aldığına dair güvenilir haberlerden dolayı derinden endişe duyduğunu söyledi.

Bombardıman altında kalan bölgelerin sivillerin yaşadığı alanlar olduğunu vurgulayan Johnson, Rusya’nın ateşkesi onaylamasından bu yana 200 hava saldırısı yaşandığını ve 100’den fazla kişinin bölgede hayatını kaybettiğini dile getirdi. Johnson, son iki haftada 600’den fazla sivilin öldüğüne dair haberlere de dikkati çekti.

Doğu Guta’nın Astana anlaşmalarında Rusya tarafından “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan edildiğini belirten Johnson, bölgedeki ana muhalif grupların hem Cenevre hem de Astana süreçlerine dahil olduğunu hatırlattı. Johnson, bu grupların terörist olmadığını söyledi.

BMGK, 24 Şubat’ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti ancak “gecikmeksizin” hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat’ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00’te (TSİ 10.00-15.00) geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan edilmesine rağmen Rusya’nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.