Akıncı Bisiklet Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bisiklet Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede konuşan Federasyon Başkanı Ekin Adademir, Şubat ayında Uluslararası Bisiklet Turunun 3.’sünü gerçekleştirdiklerini kaydetti ve Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşviki ile verdiği maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür etti.

Bisiklet turunun gelenekselleşmesi dileğini de ifade eden Adademir, turun kalıcılaşması ve ülke için kalıcı bir kazanç olmasını temenni etti.



AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Federasyonun başarılarının devamını diledi ve güzel bir olayın 3 kez tekrarlandıktan sonra arkasının geleceğini düşündüğünü kaydetti. Bisiklet turunun geleneksel olma yoluna girdiğini de belirten Akıncı, “Seneye inşallah 4.’sünü hep birlikte göreceğiz ve arkası kesilmeden devam edecek” diye konuştu.

Akıncı, bunun Kıbrıs Türk halkını dünyayla da buluşturan, tanıtımına katkıda bulunan güzel bir etkinlik olduğunu, dolayısıyla getirdiği faydanın tek yönlü olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu tür organizasyonlara katkı yapmanın devletin ve Cumhurbaşkanlığı’nın en tabi görevleri arasında bulunduğunu da kaydetti.