Tatlısu Kurtalan Ekspres’le coştu

OT FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ:

Türkiye’nin efsane gruplarından Kurtalan Ekspres’in sahne aldığı 3. Ot Kültür Festivali gün boyunca birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yaparken ülkemiz insanından da yoğun ilgi gördü.

Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon işbirliği ile düzenlediği 3. Tatlısu Ot Kültür Festivali geçtiğimiz pazar günü büyük bir katılımla gerçekleşti. Açılış gösteri ve konuşmaları ile başlayan festivale, Kıbrıs’ın her yöresinden insanlar adeta akın etti. Ulaşım dahil hiçbir sorunun yaşanmadığı festivalde gün boyunca katılım çok yüksekti.

Festivalde Kıbrıs Halk Dansları gösterileri, obüs kukla, illüzyon, jonglör ve ateş şov gösterisi, Dr. Arif Albayrak, Mustafa Tozakı şiir müzik düeti, yerli guruplarımızdan grup Baria, Çilli Bom Şov ve Barış Manço’nun efsane grubu Kurtalan Ekspres sahne aldı. Tüm sahne performansları mükemmeldi.

Festivalde ayrıca gün boyunca Mustafa Tozakı kalemi ile ücretsiz portre ve karikatür çizimi, leylek ayaklı uzun adamlar ve canlı soğuk heykeller çok büyük ilgi gördü.