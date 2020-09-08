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Lavrov Kıbrıs’ta: Doğu Akdeniz’deki gerilimden endişeliyiz

8 Eylül 2020
Sergey lavrov

Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz’deki gerilimden endişe duyduklarını belirtti ve Türkiye ile diyaloğ başlatılmasına yardım etmeye hazır olduklarını yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıs’ta Anastasiadis ile yaptığı görüşmesinde, “Akdeniz’deki durum bizi endişelendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bakımından, diyaloğun başlatılmasına yardım etmeye hazırız” dedi ve ekledi:

“Söz konusu diyalog, pragmatik olmalı ve karşılıklı menfaatler ile çözüm arayışına dayanmalı. Adil ve uluslararası hukuka uygun bir çözüm bulunmalı.”

​‘ABD’nin tarafları birbirine karşı kıştırtmasından endişeliyiz’

Bunun yanında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey lavrov, Doğu Akdeniz’deki gerilim karşısında takındığı tavır konusunda ABD’yi de eleştirdi. ABD’nin, ‘ülkeleri birbirine karşı kıştırtmasının ve ‘bizimle olmayan, karşı taraftadır’ politikası izlemesinin, geri kalanları da bu yolu izlemek zorunda bırakmasının Moskova’yı endişelendirdiğini’ kaydetti.

Lavrov, “Uzlaşı aramak, menfaatlarde denge bulmak; dünyanın neresinde olursa olsun sorunların çözümlenmesi için yegane yol olmalıdır” vurgusunu yaptı.

‘Kıbrıs görüşmeleri yeniden başlamalı ve tamamlanmalı’

Rusya Dışişleri Bakanı Kıbrıs’ın içindeki sorunlara ilişkinse, “Birleşmiş Milletler’de alınan kararların uygulanmasını, (Kıbrıs Rum Kesimi ile Türk Kesimi) arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasını ve tamamlanmasını isteriz” ifadelerini kullandı.


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