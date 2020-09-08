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Çocuklardaki en yaygın corona virüs belirtileri açıklandı

8 Eylül 2020
Çocuklardaki en yaygın corona virüs belirtileri

İngiliz bilim insanları, çocuklardaki en yaygın yeni tip corona virüs (Covid-19) semptomlarının baş ağrısı, yorgunluk ve yüksek ateş olduğunu belirterek, Covid-19 belirtilerinin yaşa göre düzenlenmesi çağrısında bulundu.


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