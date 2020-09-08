Dikmen’de kurşunlama

Dikmen’de Safir Sokak üzerinde bulunan Hakkı Beyaz’a ait ikametgaha meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen tabanca ile ateş edildi.

Polis basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle

08.09.2020 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Dikmen’de Safir Sokak üzerinde bulunan Hakkı BEYAZ’a ait ikametgaha meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen tabanca ile ateş edilmiştir. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, kurşunlar ikametgahın duvarına ve ikametgahın önündeki ağaca isabet etmiştir. Olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.