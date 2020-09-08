Erhürman: Sporda iki toplumlu komite kurulacak

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı altında kurulacak Spor Komitesi’nin yanı sıra Kıbrıslı Rumlarla da bir ortak komite oluşturulacağını söyledi. Erhürman sporun hem içeride daha iyi yere gelmesi, hem de dışa açılması için çalışacaklarını vurguladı.

Erhürman beraberindeki heyetle birlikte 7 Eylül Pazartesi günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret ederek Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyarette konuşan Erhürman, ülkemizin zaten hiçbir zaman çok kolay şartlara sahip olmadığını, pandemiye bağlı yeni sıkıntılarla sporun daha da etkilendiğini vurguladı. Sürecinin çok kısa sürede bitmeyeceğini kaydeden Erhürman, pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin çok daha uzun vadeye yayılacağını vurguladı. Erhürman, “Ekonomideki etkileri ülke sporunu ve spor basınını da olumsuz yönde etkileyecek. O yüzden birçok alanda olduğu gibi, spor alanında da olağanüstü önlemleri bu dönemde konuşmak zorundayız” dedi.

“Dışarıya açılamamanın dezavantajlarını yaşadık”

Dışarıyla yeterli ilişki kurulmamasının dezavantajlarına da vurgu yapan Erhürman, bu dönemde katkı miktarını sabit tutan Avrupa Birliği’nin tutumunu eleştirdi.

Dış dünyayla artık irtibat kurmamız gerekliliğine de vurgu yapan Erhürman şunları kaydetti:

“Sadece sporda değil, sağlıkta da, eğitimde de, her alanda kurmak istiyoruz. Ama bugün içinde buluntuğumuz şartlarda, o dış dünyayla iletişimi kuracağımız yegane makam da Cumhurbaşkanlığı’dır. O yüzden spor için Cumhurbaşkanlığı’nda bir komite kurulacak. Bu da yetmez, Kıbrıslı Rumlar ile bir ortak komite de kurulmalı. Uluslarararası hukuk ve uluslararası spor hukuku konularında uzmanların da olduğu ve federasyonlarımızın da katılımıyla dışarıda temsiliyet sağlayacağımız, kapıları zorlayacağımız bir sürece ihtiyacımız vardır.”

“İki toplumlu spor komitesi kurulmalı”

Pandemi sürecinde kendi içimizde kapalı kalamayacağımızı bir kez daha çok net biçimde gördüğümüzü söyleyen Erhürman, dünyada olup bitenlerin bizi de etkilediğini, ancak o etkilerin giderilmesi aşamasında Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranıldığını vurguladı ve bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman şöyle devam etti:

“O yüzden Cumhurbaşkanlığı’nda bir Spor Komitesi oluşacak. Yurt dışı ile ilişki, Güney ile azami ilişki kurulacak. Ama diğer yandan da sporun önünde yıllardır birikmiş sorun olarak duran, sponsorlukla ilgili yasa, Ödül ve Teşvik Yasası gibi sporun geleceğini belirleyecek konularda da Cumhurbaşkanlığı’nın öncülük yapması gerekiyor. Biz 15 ay hükümette kaldık, çalışmalara başladık ama tamamlamaya fırsat bulamadan hükümetten gittik. Yeni hükümet geldi, onlar başka krizlerle uğraştı, onlar da gidecek. Peki bu yasalar ne zaman hallolacak? Cumhurbaşkanı’nın artık bu orta ve uzun vadeli işlerde, yürütmede hükümetlerle birlikte çalışarak, bunların takipçisi olarak, gerekirse yeni gelen hükümete ‘Ben eski hükümetten bu çalışmayı devraldım, size veriyorum, köprü görevi kuruyorum. Siz bunu tamamlayın’ diyecek bir pozisyonu olması lazımdır.”

Erhürman sporun ‘hükümet politikası’ değil ‘devlet politikası’ olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gürkan: Çalışmalarınızı takdir ediyoruz

Ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan da pandemi sürecinden ülke sporunun da olumsuz etkilendiğini söyledi. Spor basını olarak bu süreci irdeleyip tartıştıklarını anlatan Gürkan, bundan sonraki süreçte spor müsabakalarının nasıl devam edeceğini ve nasıl önlemler alınacağını bilmediklerini kaydetti.

Tufan Erhürman’ın spora olan yakınlığı ve ilgisini gerek Başbakanlığı döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçim vizyonu çerçevesinde gördüklerini ifade eden Gürkan, “Bir spor politikası yaratmaya çalışıyorsunuz, özellikle Cumhurbaşkanlığı makamının sporda neler yapabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı altında bir Spor Komitesi’nin kurulmasını vurguluyorsunuz. Bunların doğru adımlar olduğunu düşünüyoruz ve bu süreçlere KTSYD olarak da katkı koymaya her zaman hazırız” dedi.