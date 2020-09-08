Şov yapmayı bırakıp hemen istifa edin!

KTOEÖS ve KTÖS Eğitim Bakanlığı önünde eğitimde duvara toslandığını ve Eğitim Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümet ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını Covid-19 salgınının önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almaya çağırdı. Sendikalar, karantinasız girişlerin durdurulmasını isteyerek, hükümete; “tedbir alın, sokağı kontrol edin, seçimleri değil halk sağlığını ön planda tutun, okullar öğretmenler hazırdır, yeter ki tedbir alın” diye seslendi. KTÖS ve KTOEÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS-KTÖS Ortak Basın Açıklaması şöyle:

BU MARİFET SİZİN! AYIKLAYIN PİRİNCİN TAŞINI!

Mart ayından beri ülkemizi de etkisi atına alan Covid-19 virüs salgını ile ilgili halkının sağlığını düşünerek değil siyasi kaygılar gözeterek, sağlık uzmanlarının, sivil toplum örgütlerinin uyarılarına kulak tıkayarak kararlar üretmiş olan, UBP- HP hükümeti bugünlerde toplumumuzu felaketin eşiğine getirmiştir.

Hızla artan vaka sayıları karşısında yeterli altyapı donanım ve organizasyonu yapmayan, aylardır el yordamıyla sermayeden yana, siyasi kaygılarla istikrarsız kararlar üreten hükümet, eğitimde de duvara toslamıştır.

Mart ayından beri yaşanan bu süreçte sendikalarımız eğitim bakanlığını defalarca toplantıya ve hatta teknik kurula çağırmış, eğitimde ve okullarımızda yapılması gerekenler, bu döneme yönelik tüm hazırlıklar için araştırmalar yapmış, öneriler vermiş, aktif çalışarak destek olmaya çalışmıştır. Ancak Eğitim Bakanı Sn Çavuşoğlu ilk günlerden itibaren “ben yaparım olur” yaklaşımıyla, öngörüsüz, bilimsellikten, eşitlik ve adaletten uzak değişken kararlar üretmiştir. Öğretmenler ve öğrencilere okullara çağrılmalarına rağmen PCR testi dahi yapılmamıştır.

Çocuklarımızın ve halkımızın sağlığını tehlikeye atan ve pandemiyle mücadelede, eğitimde, uzaktan öğretimde, taşımacılıkta tüm sorumluluk ve organizasyonu öğretmenlere, okul idarelerine, öğrencilere ve velilere yükleyen Sayın Bakana dün açtığı okullarda gördüğümüz öğrenci sayısından da bir kez daha anlaşıldığı gibi

AİLELER GÜVENMEMEKTEDİR.

Sayın Bakan, çıkardığınız genelgelerle sorumluluğunuzu paydaşlara yükleyerek eğitimi yönetemezsiniz. Okullarımıza temizlik ve hijyeni sürekli sağlayacak bütçe ayırmış gibi, taşımacılıkta sosyal mesafeyi çözecek gerekli organizasyonu yapmış gibi, uzaktan eğitimle ilgili internet altyapısı, müfredat düzenlemesi, yasa tüzük çalışması yapmış gibi, öğretmenlerimize uzaktan eğitimle ilgili yeterli hizmet içi eğitim vermiş gibi, interneti, tableti olmayan çocuklarımıza uzaktan eğitim imkanı sağlarmış gibi POPÜLİZM YAPMAYIN.

Toplumumuzu daha fazla kandırmadan, daha vahim zarar vermeden,

ŞOV YAPMAYI BIRAKIP, DERHAL İSTİFA EDİN!