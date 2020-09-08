Yavruvatan FC’de başkan Nafiya Horozoğlu

Digital ortamda gerçekleştirilen genel kurulda Yavruvatan Futbol Kulübü başkanlığına Nafiya Horozoğlu seçildi.
1995 yılında kurulan Yavruvatan futbol kulübü, geçen hafta dijital medya üzerinden yapılan olağan genel kurulunda Nafiya Horozoğlu yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulunda görev dağılımı da belli oldu.
Uzun yıllar Türk Toplumu Futbol Federasyonunda yer alan ve toplum için hizmet veren Yavruvatan Futbol Kulübü, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için tüm hazırlıklarını yerine getirdiklerini ifade etti.
Yeni yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında görev dağılımı şu şekilde oluştu:
YAVRUVATAN FC 2020 / 2021 YÖNETİM KURULU
Kulüp Başkanı – Nafiya Horozoğlu
Asbaşkan – Özdemir Muharrem
Genel Sekreter – İbrahim Tümse
Mali Sekreter – Mehmet Nalbantoğlu
Disiplin Sekreter – Hasan Cakal
Futbolcu Sorumlusu – Ümit Çıkıkçioğlu ve Tansel Cemal
Faal Üyeler – Bertunç Bayramoğlu, İsmayil İbrahim, Şeniz Hussein, Yıldıray Karam ve Ramadan Horozoğlu
ONURSAL BAŞKANLAR
Hacı Osman
Nazım Çelebi
Hasan Kasım
Soner Nedim
Salih Rezvan