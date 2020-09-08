Yavruvatan FC’de başkan Nafiya Horozoğlu

1995 yılında kurulan Yavruvatan futbol kulübü, geçen hafta dijital medya üzerinden yapılan olağan genel kurulunda Nafiya Horozoğlu yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulunda görev dağılımı da belli oldu.

Uzun yıllar Türk Toplumu Futbol Federasyonunda yer alan ve toplum için hizmet veren Yavruvatan Futbol Kulübü, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için tüm hazırlıklarını yerine getirdiklerini ifade etti.