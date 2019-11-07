Lady Gaga’dan aylar sonra Bradley Cooper itirafı

Birlikte rol aldıkları film ve Oscar performansları nedeniyle aşk dedikodularının alevlenmesine neden olan Lady Gaga, Bradley Cooper ile ilişkisini hakkında konuştu: “İnsanların birbirimize âşık olduğumuzu düşünmesini istedik.”

Lady Gaga, ‘A Star is Born’ (Bir Yıldız Doğuyor) filminde birlikte rol aldığı Bradley Cooper ile aralarında çıkan ve Cooper’ın ilişkisinin bitmesine neden olduğu söylenen aşk dedikoduları hakkında aylar sonra ilk kez en net açıklamayı yaptı.

Elle dergisinin aralık sayısı için Oprah Winfrey ile bir röportaj gerçekleştiren Lady Gaga, kendilerini izleyenlerin ‘Cooper ile birbirlerine âşık olduklarını düşünmelerini istediklerini’ söyledi.

Lady Gaga, “Açık konuşmak gerekirse, bence basın çok aptal. Demek istediğim, bir aşk hikâyesi yarattık. Bir müzisyen ve oyuncu olarak benim açımdan, elbette insanların âşık olduğumuzu düşünmelerini istedik” dedi.

‘İyi iş çıkardık’

Ünlü oyuncu şöyle devam etti, “Oscar’da insanların bu aşkı hissetmelerini istedik. O kameranın merceğinden doğruca geçmesini ve izlenen her televizyon ekranına yansımasını istedik. Ve bunun için sıkı çalıştık, günlerce çalıştık. Bütün her şeyi ayrıntılarıyla planladık, bir performans olarak dikkatlice organize edildi. Doğrusu, bunun hakkında konuştuğumuzda, Sanırım iyi bir iş çıkardık.”

Oprah Winfrey de bunun üzerine Bradley Cooper’ın kendisine “eğer birbirimize âşık olsaydık, ‘Katolik suçluluk duygusu çekeceğim için göz teması kuramazdım” dediğini anlattı.

Lady Gaga, buna “Kesinlikle” karşılığını verdi.

Bradley Cooper ile Lady Gaga’nın film çekimleri sırasında yakınlaştıkları öne sürülmüştü. İkilinin Oscar Ödül Töreni’nde, üstelik Cooper’ın sevgilisi ünlü model Irina Shayk’ın önünde, samimi bir performans gerçekleştirmesi üzerine bu iddialar alevlenmişti.

Cooper ile Shayk’ın bundan kısa bir süre sonra dört yıllık ilişkilerini bitirmesi aşk dedikodularının doğru olduğu şeklinde yorumlanmıştı.