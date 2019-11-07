Japonya’daki ABD F-16’sı yanlışlıkla bomba bıraktı

ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağının, çarşamba akşamı Japonya’nın kuzeyindeki Aomori Bölgesi’nde eğitim alanı dışında kalan bir özel araziye yanlışlıkla sahte bomba bıraktığı açıklandı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya’da konuşlu ABD güçlerinden olay hakkında bilgi alındıktan sonra, konuyla ilgili yerel yönetimlere bilgi verildiğini aktardı.

ABD’ye ait Misawa Hava Üssü‘ne bağlı bulunan savaş uçağının akşam saat 18.30’da askeri üssün kuzeyinde bulunan bir havadan yere atış eğitim bölgesi yakınına güdümlü bir bomba düşürdüğü öğrenilirken, uçaktan düşen bombanın patlama tehlikesi bulunmayan sahte mühimmat olduğu belirtildi. Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmezken, uçaktan düşen mühimmatın ise söz konusu bölgede bulunduğu kaydedildi.