Kartal şokta

Gazetemizin dün “2 maçta 5’ledi” başlığı ile manşetten verdiği Yenicami’nin genç yıldızı Hasan Celil Evren’den üzücü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan genç oyuncu en az 3 en fazla 6 hafta sahalardan uzak kalacak

NAZARA GELDİ: Yenicami’nin son haftalarda dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncusu Hasan Celil Evren nazara geldi. Başarılı performansı ile dün manşetten haberini yaptığımız oyuncu, antrenmanda sakatlandı. Çekilen MR sonucu iç yan bağlarında yırtık tespit edilen oyuncu 3-6 hafta arasında formasından uzak kalacak. Geride kalan 8 maçta toplam 265 dakika forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 6 golle takımının attığı 27 golün neredeyse dörtte birine imza atmıştı. Evren, Yenicami’nin önümüzdeki Cihangir, Ocak ve MTG maçlarında kesin olarak oynayamayacak

Ahmet ÖZSOY

Futbolda 2019-2020 sezonuna kısıtlı imkanlarla başlayan ve fazla transfer de yapamayan Yenicami, bu sezon geride kalan 8 haftada yine zirve yarışı veriyor. Liderin 1 puan gerisinde lig ikincisi olarak 9’uncu haftaya giriş yapacak olan Yenicami, kaptanı, gol kralı yabancısı ve diğer yabancılarını da değişerek yeni yabancıları yanında, yeni genç oyuncuları ile mücadele ediyor.

Yenicami’nin genç oyuncuları arasında bu sezon yıldızı parlayanlardan biri Hasan Celil Evren oldu. Siyah-beyazlı formayı, geride kalan 8 maçta 265 dakika giyen 20 yaşındaki oyuncu sergilediği başarılı performansı ile dün gazetemizin manşetinde yer almıştı.

“2 maçta 5’ledi” başlığı ile yer alan haberimizde Hasan Cemil Evren’in Yenicami performansını ve başarısını kaleme almıştık ancak Hasan Cemil Evren’den dün gelen sakatlık haberi üzüntü yarattı.

Antrenmanda sakatlandı

Aslen Büyükkonuk’ta oturan ancak futbola olan sevgisi ve hem antrenman, hem de sporcu yaşantısına önem gösterdiği için kulüp tesislerinde kalmayı tercih eden Hasan Celil Evren, önceki gün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Yaşadığı sakatlıkla antrenmanı yarım bırakmak zorunda kalan Hasan Celil Evren’e MR çekildi ve iç yan bağlarında yırtık tespit edildi.

En az 3 en fazla 6 hafta formasından uzak kalacak olan Hasan Cemil Evren, takımının 8 maçta attığı 27 golün 6’sına imza atmıştı ancak önümüzdeki Cihangir, Türk Ocağı ve Mağusa Türk Gücü maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek.