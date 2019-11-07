AsyaDünya

Hindistan’da tanrı heykellerini hava kirliliğinden korumak için maske takıldı

7 Kasım 2019

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir tapınaktaki tanrı heykellerine, hava kirliliği sebebiyle maske takıldı.

Hint basınındaki haberlere göre, Hinduların kutsal şehri Varanasi‘de Tanrı Şiva ve eşi Tanrıça Parvati tapınağındaki rahipler, Tanrı Şiva, Tanrıça Durga, Kali ve Sai Baba heykellerinin yüzlerine hava kirliliği nedeniyle maske taktı.

Tapınak Başrahibi Hariş Mişra, havadaki zararlı ince partikül madde miktarının tehlikeli düzeye yükselmesi üzerine böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Tanrıları için yaz aylarında da önlemler aldıklarını belirten Mişra, “Kışın üstlerini battaniyeyle örteriz. Aynı şekilde onları hava kirliliğinden korumak için yüzlerine maske taktık” ifadelerini kullandı.

Mişra, tapınağı ziyaret edenlerin tanrılardan etkilenerek maske takmaya başladığını ve böylece farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

‘Maskeli tanrılar’ sosyal medyada da gündem olurken çok sayıda kişinin tapınağı ziyaret ettiği belirtildi.

https://twitter.com/Vanket1/status/1192297788073271298 


Etiketler

İlgili Makaleler

cezaevi

Yunanistan’da müftüye hapis cezası

6 Kasım 2019

Kraliçe Elizabeth yeni kıyafetlerinde kürk kullanmayacak

6 Kasım 2019

Avrupa bankalarından Visa ve Mastercard hakimiyetine meydan okumak için alternatif ödeme sistemi

6 Kasım 2019

İklim değişikliği İtalya’da zorunlu ders olacak

6 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı