KOOP ve YDÜ finali

Tonguç KOTAK

Basketbolda erkeklerde sezonun ilk turnuvası olan KTSYD Kupası’nda beklenen final Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak.

Sezonun iki favorisi finalde kozlarını paylaşırken iki takım bu turnuvada henüz beni tatmin ettiler mi? “Hayır”

Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi karşısında zor anlar yaşasa da son bölümde maçı kopardı. Koop’ta, Mandic henüz eski günlerinde değil, sakatlığı varmış. Yeni transfer Ivan Mıskovic, LAÜ karşısında etkili oynadı. 20 sayı, 126 ribaunt ve 7 asistle hem maçın adamı oldu hem de “double-double” yaptı. Koop, LAÜ önünde ilk yarıda savunmada sıkıntılı hücumda da bazen de sayı bulmakta sıkıntı çekti. Rakibin uzunsuz olması ile son bölümde oyunu aldı götürdü. Final için bu oyun yeterli mi? Hayır. Ama finalin havası başkadır.

Gelelim Lefke Avrupa Üniversitesi’ne..

Herkesin “bu maçta fark yer” dediği maviler gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Alınacak bir uzun ve geri dönecek Doğukan ile bu takım ligde iş yapar. Ama LAÜ Rektörü Yükselen ve yardımcısı Celllatoğlu bu takıma güvensinler. Bu takımda iş var.

Mustafa Üstünel de artık kenarda olması lazım. Mavilerde yabancı olarak oynayan Ömer iyi bir kumaş olduğunu gösterdi. Geçen sezonu oynamadan geçiren Kaan, Hamit ve Arif de iyi işler yaptılar. Genç koç Vehit Altıncı bu takıma güven veriyor. Bu LAÜ’de iş var.

Yakın Doğu Üniversitesi, Soyerspor karşısında kazanacak kadar oynadı. Halit hoca ve oyuncularının asıl test maçı yarın akşam olacak. Palmer, Lashard, Halil, Ahmet Dağer gibi tecrübeli isimler ve her takıma lazım İhsan ile Yakın Doğu daha etkili oynamalı. Takıma yeni katılan Kemal ve Erdal da uyum süresi çabuk aşarsa kadro derinliği için önemli. Gençler Alp, Baran, Günay, Ferit ve Batu da büyük takımda oynamanın zorluğunu çabuk atmalılar ki takıma desteklerini artırmalılar. Yakın Doğu’nun test maçı yarın gece. Onu göreceğiz.

Soyerspor, Yakın Doğu karşısında ilk yarıda beklenenden uzak bir oyun ortaya koydu. Ne şutu girdi ne savunma yaptı ne de rakibine direnebildi. Ama ikinci yarıda Mustafa Rıfkı, Mert gibi isimler biraz hareketlenince Soyer’e canlılık geldi. Ahmet Şahinsoy takımı daha iyi motive edip lige hazırlaması şart.

Bu arada şu ana kadar seyrettiğim maçlarda “Hakemlerimiz” iyi maçlar yönetiyorlar. Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi “Hakem” sayısının artırılması için yoğun çaba harcıyor. Yeni katılan 3 isimden gördük. Yeni sezon da onlara hayırlı olsun.