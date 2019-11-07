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Tonga’da denizaltı yanardağı patladı, bir ada battı, üç kat daha büyük bir ada doğdu

7 Kasım 2019

Büyük Okyanus’taki Tonga Takımadaları’nda patlayan bir denizaltı yanardağı, krallığı oluşturan 172 adadan birini batırdı. Yanardağın püskürttüğü lavlardan, batan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluştu.

Büyük Okyanus’taki Tonga Takımadaları’nda patlayan bir denizaltı yanardağı, krallığı oluşturan 172 adadan birini batırdı. Yanardağın püskürttüğü lavlardan, batan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluştu.

Tonga Jeoloji Dairesi’nden Taaniela Kula, yeni adanın 100 metre genişliğinde ve 400 metre uzunluğunda olduğunu ve batan Lateiki Adası’nın 120 metre batısında yer aldığını söyledi.

Denizaltı volkanında geçen ay başlayan faaliyetin 18 gün sürdüğü belirtiliyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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