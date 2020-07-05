SanatSinema

Lady Diana’nın hayatını anlatan Spencer filmi 2022’de vizyonda

5 Temmuz 2020
Spencer

Galler Prensesi Lady Diana’nın hayatını konu alan ve ABD’li oyuncu Kristen Stewart’ın başrolünde olduğu “Spencer” filmi ölümünün 25. yılı olan 2022’de vizyona girecek

Filmartı’dan yapılan açıklamaya göre film, “Jackie” ve “Neruda” filmlerinin yönetmeni Pablo Larrain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven Knight’ı bir araya getirdi.

Yapım, güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997’deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Diana’nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor.

25. ölüm yıldönümünde vizyona girecek

Adını Lady Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alan filmin, Diana’nın 25’inci ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de vizyona girmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Larrain, kendi neslinin anlatılan masalları dinleyerek ve anlamaya çalışarak büyüdüğünü ifade ederek,  sözlerini şöyle devam ettirdi:

O masallarda, prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı; bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe, kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O masal alt üst olur. Filmin özünde de anlatmak istediğim tam olarak bu. Bu önemli karar nasıl ve neden verildi? Diana’nın milyonlarca insanın kalbine dokunan ve hayatının dönüm noktası olan kararı verdiği bu günlerin hikayesini yapmak istedim. Dünyanın dört bir yanına ulaşacak evrensel bir hikaye bu” değerlendirmesinde bulundu.

Evlenmesi de ölümü de olay olmuştu

İngiltere Kraliyet ailesine adım attığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken Lady Diana’nın düğünü 750 milyon, cenaze töreni ise 2 buçuk milyar insan tarafından izlenmişti.

Diana’nın cenaze töreni halen, dünyada en çok izlenen televizyon yayını olarak bir numaradaki yerini koruyor.

Galler Prensesi anısına ünlü sanatçı Elton John’ın yeniden düzenlediği “Candle in the Wind 1997” şarkısı ise tüm zamanların en çok satan ikinci teklisi oldu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Netflix, Black Lives Matter’a özel içerik koleksiyonu oluşturdu

Netflix, Black Lives Matter’a özel içerik koleksiyonu oluşturdu

12 Haziran 2020
Photo of Chiranjeevi Sarja hayatını kaybetti

Chiranjeevi Sarja hayatını kaybetti

8 Haziran 2020
Photo of Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı oldu

Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı oldu

6 Haziran 2020
Photo of Haluk Bilginer 65 yaşında

Haluk Bilginer 65 yaşında

5 Haziran 2020
Photo of Uzayda film çekecek Tom Cruise’u bekleyen 3 büyük zorluk

Uzayda film çekecek Tom Cruise’u bekleyen 3 büyük zorluk

2 Haziran 2020
Photo of Napolyon’un gerçek yüzünü yapay zekayla yarattı

Napolyon’un gerçek yüzünü yapay zekayla yarattı

1 Haziran 2020
Photo of Yeni Kurt Adam’ı canlandıracak oyuncu belli oldu

Yeni Kurt Adam’ı canlandıracak oyuncu belli oldu

31 Mayıs 2020
Photo of Avatar 2 filminin çekimleri başladı

Avatar 2 filminin çekimleri başladı

29 Mayıs 2020
Photo of Tarantino son 10 yılın en iyi filmini açıkladı

Tarantino son 10 yılın en iyi filmini açıkladı

29 Mayıs 2020
Photo of Ferzan Özpetek’in La dea fortuna filmi İtalya’da sekiz dalda ödüle aday

Ferzan Özpetek’in La dea fortuna filmi İtalya’da sekiz dalda ödüle aday

29 Mayıs 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı