Bilim ve TeknolojiSürmanşet

Güneş Sistemi’nin gerçek kütle çekim merkezi hesaplandı

5 Temmuz 2020
Güneş Sistemi

Pek çok kişi muhtemelen Güneş Sistemi’nin kütle çekim merkezinin Güneş’in merkezinde yani çekirdeğinde olduğunu düşünür. Fakat yapılan yeni bir hesaplamaya göre bu doğru değil. Çünkü bunun nedeni düşündüğünüzün aksine, Güneş kendi ekseni etrafında dönerken sabit bir konumda durmaz.

Bütün gezegenler, özellikle de Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen Jüpiter, Güneş üzerinde hafif bir çekim gücüne sahip. Bu sayede, Güneş kendi etrafında dönerken salınım gösterir.

The Astrophysical Journal isimli bilimsel yayında yayımlanan yeni makale Güneş Sistemi’nin gerçek merkezini 100 metre hata payıyla saptamayı başardı. Her ne kadar 100 metre büyük bir mesafeymiş gibi görünse de Güneş Sistemi’nin milyarlarca kilometrelik çapı düşünüldüğünde, bu hata payının 0’a yakın olduğu söylenebilir.

Bilindiği üzere, Güneş Sistemi’ndeki en ağır gökcismi Güneş ve kayalık gezegenler, büyük oranda hidrojen ve helyumdan içeren gaz bulutundan oluşan gezegenler ya da meteorlar küçük de olsa Güneş’e kütle çekimsel bir kuvvet uygulayabilir.

Fakat hassas bir ölçüm yapabilmek için, Güneş’e kütle çekim kuvveti uygulayan tüm gökcisimlerinin etkisi tekil olarak hesaplanmalı.

Bu nedenle de Güneş Sistemi’nin kütle çekim merkezi Güneş’in merkezinden çok ileri gitmez and yayımlanan makalenin bulgularına göre, Güneş Sistemi’nin kütle çekim merkezi Güneş’in yüzeyinde yer alıyor.

Güneş’in yarıçapının 696 bin kilometre olduğu düşünüldüğünde, gezegenlerin bu merkezi 696 bin kilometre kaydırdığı söylenebilir.

Bilim insanlarının bir sonraki hedefi binlerce ışık yılı uzaklığındaki süperkütleli kara deliklerin ya da pulsarların kütle çekimsel dalgalarını ölçmek olacak. İleride yapılacak ölçümlerde de benzer yöntemler kullanılacak.

Kaynak: Somag News


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İsviçre’den 29 ülkeye seyahat kısıtlaması

İsviçre’den 29 ülkeye seyahat kısıtlaması

3 Temmuz 2020
Photo of Güney’de yeni vaka yok

Güney’de yeni vaka yok

2 Temmuz 2020
Photo of Güney’de sıcak hava için sarı alarm

Güney’de sıcak hava için sarı alarm

2 Temmuz 2020
Photo of Oğuz: İthal süt ürünlerine ek fon koyduk

Oğuz: İthal süt ürünlerine ek fon koyduk

2 Temmuz 2020
Photo of Evren: Ulaşım, turizmden ayrı düşünülemez

Evren: Ulaşım, turizmden ayrı düşünülemez

2 Temmuz 2020
Photo of Mühendislik Bilimleri Sözlüğü’ne UKÜ katkısı

Mühendislik Bilimleri Sözlüğü’ne UKÜ katkısı

2 Temmuz 2020
Photo of Salih Kaya hayatını kaybetti

Salih Kaya hayatını kaybetti

2 Temmuz 2020
Photo of Kredi Kartı gecikme faiz oranları değişti

Kredi Kartı gecikme faiz oranları değişti

2 Temmuz 2020
Photo of Sivas 1993: Madımak Oteli’nde ne oldu?

Sivas 1993: Madımak Oteli’nde ne oldu?

2 Temmuz 2020
Photo of KTÖS: YYK açıkça tehdit ediyor

KTÖS: YYK açıkça tehdit ediyor

2 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı