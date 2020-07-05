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DSÖ hidroksiklorokin denemelerini durdurdu

5 Temmuz 2020
hidroksiklorokin

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), Kovid-19’a yakalananların tedavilerinde kullanılan “hidroksiklorokin” ve “lopinavir/ritonavir” bileşimi ilaçların denemelerinin “ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı” gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

DSÖ yapılan yazılı açıklamada, “DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi’nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi’nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ’nün “Dayanışma Denemesi” programını başlattığı anımsatıldı.

Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını “hiç azaltmadığı” ya da “çok az azalttığı” belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi’nde görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını “derhal” durduracağı bildirildi.

DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Kovid-19 vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.
Hidroksiklorokin denemeleri daha önce de askıya alınmıştı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Dayanışma Denemesi kapsamında şimdiye kadar 39 ülkeden 5 bin 500 hastanın kabul edildiğini, örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici sonuçları 2 hafta içinde açıklanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Ghebreyesus, 25 Mayıs’ta, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan “hidroksiklorokin” isimli ilacın denemelerinin “güvenlik endişeleri” nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Ghebreyesus, 3 Haziran’da ise Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.


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