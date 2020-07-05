KıbrısManşet

Devlet hastanesinde makasla saldırdı

5 Temmuz 2020
makasla saldirdi

28 yaşındaki İ.İ.O. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Herbert Alobwede Ekane’ye makasla saldırdı. OLay sonucu Ekane yaralanırken, İ.İ.O tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgi şöyle:

05.07.2020 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da İ.İ.O. (E-28), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bulunan bir oda içerisinde bulunduğu bir sırada, odaya giren ve daha önceden aralarında sorun bulunan John Herbert Alobwede EKANE’yi masa üzerinden almış olduğu makas ile vücudunun muhtelif yerlerine 4 kez sokmak sureti ile yaralamıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KTOEÖS’ün 52. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

KTOEÖS’ün 52. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

4 Temmuz 2020
Photo of Sucuoğlu, Ankara yolcusu

Sucuoğlu, Ankara yolcusu

4 Temmuz 2020
Photo of Turgay Deniz özür diledi

Turgay Deniz özür diledi

3 Temmuz 2020
Photo of Montessori’de mezuniyet heyecanı

Montessori’de mezuniyet heyecanı

3 Temmuz 2020
Photo of Poliste üst düzey atamalar yapıldı

Poliste üst düzey atamalar yapıldı

3 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Toplam 1280 test yapıldı, 1 pozitif vaka tespit edildi

Pilli: Toplam 1280 test yapıldı, 1 pozitif vaka tespit edildi

3 Temmuz 2020
Photo of Dizdarlı: Yapmayın etmeyin gerçekten ayıp oluyor

Dizdarlı: Yapmayın etmeyin gerçekten ayıp oluyor

3 Temmuz 2020
Photo of “PCR testi tek başına yeterli değil karantina uygulanmalı”

“PCR testi tek başına yeterli değil karantina uygulanmalı”

3 Temmuz 2020
Photo of Tatar:Sağlığın korunması için maddi kaynak gerekiyor

Tatar:Sağlığın korunması için maddi kaynak gerekiyor

3 Temmuz 2020
Photo of İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’a karantina uygulamayacak

İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’a karantina uygulamayacak

3 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı