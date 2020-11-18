La Casa de Papel yıldızı dizinin 5. sezonun ötesine geçebileceğini ima etti

Netflix’in dünyanın pek çok farklı yerinde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi La Casa de Papel’in yıldızlarından Itziar Ituño, dizinin 6. sezonunun gelebileceğine dair imada bulundu.

Netflix daha önce yaptığı açıklamada sevilen dizinin 5. sezonla ekranlara veda edeceğini açıklamıştı.

La Casa de Papel’in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.

Express’in haberine göre dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri Lizbon ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok La Casa de Papel hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor.

Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.

Sevilen oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bence La Casa de Papel’in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir?

Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim.