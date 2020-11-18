Ariana Grande yeni klibi 34+35’te şişme bebek kılığına girdi

ABD’li ünlü şarkıcı Ariana Grande “34+35” isimli yeni müzik videosunda Dr. Frankenstein kılığına girerek kendisinin şişme bebeğini yaptı.

“Positions” isimli 30 Ekim’de yayımlanan yeni albümünde yer alan şarkının bilimkurgu esintileriyle çekilen klibinde Grande’nin laboratuvarda yanında başka dansçılar da görülüyor.

Page Six’in haberine göre önemli bir hayran kitlesine sahip 27 yaşındaki genç şarkıcı yeni klibinde “matematik dersinin hiçbir zaman iyi olmadığını” söylese de kendisinin mekanik bir versiyonunu oluşturmak için bilim insanı rolüne girdi.

Monitörleri izleyerek ve robot Ari’yi sürekli kontrol ederek bilim insanı kılığındaki Grande ona elektrik şokları vererek canlandırmaya çalışıyor.

Ancak Ari canlanınca hepsinden daha güçlü bir hale geliyor ve bütün laboratuvar ekibini şişme bebek haline getiriyor.

Bahsi geçen şarkının klibini daha önce Drake, Kanye West, Jay-Z gibi isimlerle çalışan Julien Christian Lutz çekti.