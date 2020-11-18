Tom ve Jerry filmi 2021’de sinemalarda

Çizgi film tarihinin en sevilen karakterlerinden ikisi Tom ve Jerry’nin, birbirlerine karşı 80 senedir verdikleri kavgayı 2021’de yayımlanacak yeni bir filmle devam ettirmeleri bekleniyor.

CNN’in haberine göre birbirlerini yok etmek için bugüne kadar binlerce plan yapan düşmen kedi ve farenin yeni maceraları beyaz perdeye taşınacak. Bahsi geçen film, Jerry’nin planlarını engellemek amacıyla Tom’la anlaşan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.

Kayla yeni çalışmaya başladığı otelde büyük bir düğün organizasyonunu bozmak için bekleyen Jerry’i etkisiz kılmak için Tom’dan yardım istiyor ve heybetli düğünün tasarlandığı biçimde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyorlar. Ancak Jerry de ortalığı toz duman etmek için ellerini ovuşturuyor.

Tom ve Jerry’nin daha karşı karşıya gelişlerine tanık olan herkes hikayede kedinin nadiren kazandığını bilir ancak bu sefer nasıl bir son yazıldığı merak konusu. Acaba Tom bu sefer kazanabilecek mi?