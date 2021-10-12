Kuzey Kore’den ‘Squid Game’ yorumu: Güney Kore’deki kapitalizm yüzünden canavarlaşmayı yansıtıyor

Borca batmış 456 kişinin bazı oyunlar oynayarak 38 milyon dolarlık bir servete ulaşmaya çalıştığı Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ (Mürekkep Balığı Oyunu) dizisi, Netflix’in en çok izlenen yapımı haline gelirken, Kuzey Kore’den beklenen eleştiri geldi.
Sosyal ve ekonomik olarak dibe vurup nakit para için çırpınan yarışmacıların 38 milyon dolar kazanmak için ölümcül çocukluk oyunları oynadığı 9 bölümlük ‘Squid Game’ dünya çapında sansasyon yaratırken, Kuzey Kore merkezli Arirang Meari haber sitesi, diziyi, ‘Güney Kore’deki kapitalizm yüzünden canavarlaşan toplumu yansıtan bir alegori’ diye niteledi.
Adı açıklanmayan Güney Koreli film eleştirmenlerinin görüşlerinin aktarıldığı söylenen haberde, ‘yolsuzluk ve ahlaksız alçaklıkların olağan olduğu Güney Kore kapitalist kültürünün gerçekliğini ortaya koyan’ dizinin, ‘parasız insanlara zenginler için satranç taşları gibi muamele edilen eşitsiz bir toplumu gösterdiği’ dile getirildi.
Dizi eleştirisinde “İnsanların aşırı rekabete sürüklendiği ve insanlıklarının yok edildiği canavarca Güney Kore toplumunun üzücü gerçeğini fark ettirdiği söyleniyor” değerlendirmesi yapıldı.
Yönetmenine göre de eziklerin hikâyesi
Daha önce dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk da projesini hayata geçirmesinin 12 yıl aldığını anlatırken “Yaklaşık 12 yıl içinde dünya, tuhaf, şiddet dolu hayatta kalma hikayelerine sıcak bakılan bir yere dönüştü. İnsanlar dizinin gerçek hayatla benzerlikleri olduğuna dair yorumlar yaptı. Maalesef ki dünya bu yöne evrildi” demişti. Dizinin günümüzün ‘rekabetçi toplumunu’ yansıttığını belirten yönetmen “Bu, eziklerin hikâyesi. Kazananlar seviye atlarken yaşamın güçlükleri karşısında bocalayan ve geriye düşenlerin hikâyesi” diye konuşmuştu.”