Kuzey Kore’den ‘Squid Game’ yorumu: Güney Kore’deki kapitalizm yüzünden canavarlaşmayı yansıtıyor

Sosyal ve ekonomik olarak dibe vurup nakit para için çırpınan yarışmacıların 38 milyon dolar kazanmak için ölümcül çocukluk oyunları oynadığı 9 bölümlük ‘Squid Game’ dünya çapında sansasyon yaratırken, Kuzey Kore merkezli Arirang Meari haber sitesi, diziyi, ‘Güney Kore’deki kapitalizm yüzünden canavarlaşan toplumu yansıtan bir alegori’ diye niteledi.

Adı açıklanmayan Güney Koreli film eleştirmenlerinin görüşlerinin aktarıldığı söylenen haberde, ‘yolsuzluk ve ahlaksız alçaklıkların olağan olduğu Güney Kore kapitalist kültürünün gerçekliğini ortaya koyan’ dizinin, ‘parasız insanlara zenginler için satranç taşları gibi muamele edilen eşitsiz bir toplumu gösterdiği’ dile getirildi.

Dizi eleştirisinde “İnsanların aşırı rekabete sürüklendiği ve insanlıklarının yok edildiği canavarca Güney Kore toplumunun üzücü gerçeğini fark ettirdiği söyleniyor” değerlendirmesi yapıldı.