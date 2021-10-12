Dünya

Hinditan’da bir kişi eşini öldürmek için kobra kiraladı

12 Ekim 2021
Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde bir adam, eşini öldürmek için kobra kiraladı. Kadın yılanın saldırısı sonrası yaşamını yitirdi. Polis araştırma sırasında adamın eşini öldürmek için bir yıl önce de çıngıraklı yılanla aynı yöntemi denediğini belirledi. Katil koca, kobra için yaklaşık 11 bin TL ödemiş.





Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde bir adam, eşini öldürmek için kobra kiraladı. Kadın yılanın saldırısı sonrası yaşamını yitirdi. Polis araştırma sırasında  adamın eşini öldürmek için bir yıl önce de çıngıraklı yılanla aynı yöntemi denediğini belirledi. Katil koca, kobra için yaklaşık 11 bin TL ödemiş.





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12 Ekim 2021


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