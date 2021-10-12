Hinditan’da bir kişi eşini öldürmek için kobra kiraladı

Hindistan\u2019\u0131n g\u00fcney Kerala b\u00f6lgesinde bir adam, e\u015fini \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in kobra kiralad\u0131. Kad\u0131n y\u0131lan\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 sonras\u0131 ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Polis ara\u015ft\u0131rma s\u0131ras\u0131nda\u00a0 adam\u0131n e\u015fini \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in bir y\u0131l \u00f6nce de \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lanla ayn\u0131 y\u00f6ntemi denedi\u011fini belirledi. Katil koca, kobra i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 11 bin TL \u00f6demi\u015f.\r\n\r\n\r\nHindistan\u2019\u0131n g\u00fcney Kerala b\u00f6lgesinde P. Sooraj (27), e\u015fi Uthra\u2019y\u0131 (25) uyurken \u00fczerine zehirli kobra y\u0131lan\u0131 atarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.\r\nAdam\u0131n daha \u00f6nce de Russel engere\u011fi olarak bilinen bir y\u0131lana e\u015fini \u0131s\u0131rtmay\u0131 denedi\u011fi ancak kad\u0131n\u0131n kurtulmay\u0131\u00a0ba\u015fard\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\nMahkeme taraf\u0131ndan su\u00e7lu bulunan Sooraj\u2019\u0131n nadir g\u00f6r\u00fclen bir y\u00f6ntemi kullanmas\u0131 nedeniyle idam cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lmas\u0131 istendi.\r\n\u00d6ld\u00fcr\u00fclen kad\u0131n\u0131n ailesi, damatlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve k\u0131zlar\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcp mal varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fczerine ge\u00e7irdikten sonra ba\u015fka bir kad\u0131nla evlenmeyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.\r\nKOBRAYI K\u0130RALAMI\u015e\r\n\r\nY\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturman\u0131n ard\u0131ndan daha \u00f6nce de, Mart 2020\u2019de Sooraj\u2019\u0131n bir engerek y\u0131lan\u0131 al\u0131p e\u015fini \u0131s\u0131rmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 fakat kad\u0131n\u0131n hayatta kald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\nSooraj\u2019\u0131n bu son denemesinde ba\u015fka bir sat\u0131c\u0131dan zehirli bir Hint kobras\u0131n\u0131 bin 300 dolara (yakla\u015f\u0131k 11 bin 700 TL)\u00a0kiralad\u0131\u011f\u0131 ve internette y\u0131lan \u0131s\u0131r\u0131klar\u0131yla ilgili geni\u015f bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131ktan sonra\u00a0kad\u0131n uyurken \u00fczerine f\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Gece yar\u0131s\u0131na kadar e\u015finin yan\u0131nda kalan adam, sabah i\u015fe gitmek i\u00e7in evden ayr\u0131l\u0131rken, kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedeni ise yan\u0131nda bir kobrayla ailesi taraf\u0131ndan yata\u011f\u0131nda bulundu.\r\nEN A\u011eIR CEZA\r\nB\u00f6lgede 15 y\u0131ld\u0131r y\u0131lan \u0131s\u0131rmas\u0131na rastlanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen adli makamlar, e\u015fini \u00f6ld\u00fcren adam\u0131n en ufak bir pi\u015fmanl\u0131k g\u00f6stermedi\u011fi ve en y\u00fcksek cezaya \u00e7arpt\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n