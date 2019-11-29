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Küçük çocuğu 9 yaşından beri cinsel istismara uğratmış

29 Kasım 2019

12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz eden amcayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. Bu sabah çıkarıldığı mahkemede polisin verdiği ifade şok etkisi yarattı.

Polis, zanlı F.B’nin tecavüze uğrayan 12 yaşındaki küçük kız çocuğunu 9 yaşından bu yana cinsel istismara uğrattığını açıkladı.

Tecavüz zanlısına 7 gün daha ek tutukluluk verildi.



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Bir Yorum

  1. Haberi hazırlayan arkadaşlar, kullandığımız dile dikkat edelim lütfen. Bu adamla çocuğun arasında yaşanan ilişki olarak adlandırılamaz. Çocuk dokuz yaşından bu yana cinsel şiddete uğruyor, tecavüze uğruyor denebilir ancak…

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