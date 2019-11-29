12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz eden amcayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. Bu sabah çıkarıldığı mahkemede polisin verdiği ifade şok etkisi yarattı.

Polis, zanlı F.B’nin tecavüze uğrayan 12 yaşındaki küçük kız çocuğunu 9 yaşından bu yana cinsel istismara uğrattığını açıkladı.

Tecavüz zanlısına 7 gün daha ek tutukluluk verildi.