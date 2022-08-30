Küba devriminin önderlerinden Che’nin oğlu Camilo Guevara hayatını kaybetti

Camilo Guevara’nın, Venezuela gezisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Küba’nın Ankara Büyükelçili de, Camilo Guevara’nın ölümünün ardından bir taziye mesajı yayımladı: “Dün kahraman gerillanın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi’nin yöneticiliğini yapan Che Guevara’nın oğlu Camilo Guevara’yı kaybettik.”

Camilo Guevara kimdir?

Avukat ve fotoğraf sanatçısı olan Camilo Guevara, Che’nin yaşamını, çalışmalarını ve düşüncesini tanıtmaktan sorumlu bir kuruluş olan Che Merkezi’nin yöneticisiydi.

Camilo Guvara, adını, Che, Fidel Castro ve kardeşi Raul Castro ile birlikte Küba Devrimi’nin en önemli isimlerinden biri olan Camilo Cienfuegos Gorriarán’dan alıyordu.