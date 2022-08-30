Küba devriminin önderlerinden Che’nin oğlu Camilo Guevara hayatını kaybetti
Küba devriminin önderlerinden Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara‘nın en büyük oğlu Camilo Guevara, yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Camilo Guevara’nın ölüm haberini, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel duyurdu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Babasının olağanüstü mirasını koruyan Che Merkezi’nin yöneticisi olarak Che’nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo’ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida’ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler” ifadelerini kullandı.
Camilo Guevara’nın, Venezuela gezisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Küba’nın Ankara Büyükelçili de, Camilo Guevara’nın ölümünün ardından bir taziye mesajı yayımladı: “Dün kahraman gerillanın düşüncelerini yayma ve araştırma görevini üstlenen Che Merkezi’nin yöneticiliğini yapan Che Guevara’nın oğlu Camilo Guevara’yı kaybettik.”
Camilo Guevara kimdir?
Avukat ve fotoğraf sanatçısı olan Camilo Guevara, Che’nin yaşamını, çalışmalarını ve düşüncesini tanıtmaktan sorumlu bir kuruluş olan Che Merkezi’nin yöneticisiydi.
Camilo Guvara, adını, Che, Fidel Castro ve kardeşi Raul Castro ile birlikte Küba Devrimi’nin en önemli isimlerinden biri olan Camilo Cienfuegos Gorriarán’dan alıyordu.