Cimnastikçiler ve Fenerbahçeliler, Thalassamia hastaları için kenetlendi

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği ortak kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

“Yardımseverlik kanımızda var” sloganıyla acil kan bağışı çağrısı yapılan kan bağışı kampanyası ile birlikte son zamanlarda kan sıkıntısı yaşayan Thalassamia hastalarının yaşadıkları sıkıntıların aşılması hedefleniyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan çağrıda herkes, 2 Eylül Cuma günü 14.00 – 18.00 saatleri arasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde düzenlenecek kan bağışı kampanyasına katkı koymaya davet edildi.