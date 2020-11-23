KTÖS ve KTOEÖS 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü protesto etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün Cumhuriyet Meclisi önünde pankartlı eylem yaptı.

Sendikalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü protesto amaçlı eylemlerinde, “Yakalarında Atatürk Beyinlerinde Şeriat”, “Öğretmeniz Birlikteyiz Susmayacağız”, “ Dogmatik Değil Kamusal Bilimsel Demokratik ve Çağdaş Eğitimi Yılmadan Savunmaya Devam Edeceğiz” sloganlı pankartlar açtılar.

Eylemde, KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuşma yaptı.

Gökçebel: Öğretmenin hakları geriye götürüldü

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Türkiye’de 12 Eylül tarihinde yapılan darbeyle, öğretmenlerin haklarının geriye götürüldüğünü, bazı öğretmenlerin işkence gördüğünü, katledildiğini söyleyerek, 24 Kasım tarihinin de o dönemde Öğretmenler Günü olarak ilan edildiğini, bunun çelişki yarattığını belirtti.

Gökçebel, 24 Kasım’ı “Öğretmenler Günü” değil, “eğitimin ve öğretmenlerin içine düştüğü durumu protesto ve mücadele etme günü” olarak gördüklerini söyledi.

Öğretmenlerin gelecek nesilleri ve toplumu geleceğe hazırladıklarını dile getiren Gökçebel, eğitimin içeriğinin önemli olduğunu, ideolojik misyoner eğitimle iktidarların kendi geleceğini koruyacak nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini savundu.

Atatürk’ün eğitime verdiği öneme değindiği konuşmasında, Kurtuluş Savaşı bitmeden eğitime ilişkin planını ortaya çıkardığını anlatan Gökçebel, bugün ise öğretmenlerin değersizleştirildiğini savundu.

“İktidar sürekli öğretmenleri hedef gösteriyor. İtibarsızlaştırmaya çalışıyor” diyen Gökçebel, eğitimin muhafazakârlaştırılma hamleleri ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Devlet okullarının güçsüzleştirildiğini, alınan pandemi önlemlerinin yeterli olmadığını savunan Gökçebel, tüm kesimlere devlet okullarına sahip çıkması çağrısında bulundu.

Elcil: Eve Dönüş filmini izleyin

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tüm dünyada yaklaşık 80 milyon eğitimci bulunduğunu, Birleşmiş Milletler kararlarına göre 5 Ekim tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlandığını söyledi.

Elcil, Atatürk’ün de öğretmenlerin ve eğitimin gücünü her fırsatta vurguladığını dile getirdi.

24 Kasım tarihinin 12 Eylül Darbesi ardından Öğretmenler Günü ilan edildiğini söyleyen Elcil, “Biz bu günü kutlamıyoruz. Öğretmenlerin ve eğitimin üzerindeki baskıları, eğitimde ve değerlerimizdeki yozlaşmayı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında herkese “Eve Dönüş” isimli filmi izlemleri çağrısını yapan Elcil, “24 Kasım’ın ne olduğunu anlamak isteyen herkese bu film izlemelerini tavsiye ederim” dedi.

Ülkede tarikat yurtlarının faaliyet gösterdiğini iddia eden Elcil, Anayasanın laik devleti öngördüğünü, Kıbrıs Türk toplumunun laikliği en iyi uygulayan toplumlardan biri olduğunu belirterek, bunu değiştirmek isteyen odakların tarikatların eğitime girmesi için çabaladığı iddiasında da bulundu.

Elcil, laik, demokratik, bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceklerini söyledi.