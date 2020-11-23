Coşkun: Yalan haberlere itibar etmeyiniz

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun “Sonuçlar alınınca daha geniş kapsamlı açıklama yapılacaktır. Sosyal medyada çıkan yalan haberlere itibar etmeyiniz” dedi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Karpaz bölgesinde görülen 8 Covid-19 vakasının ardından bölgede geniş çaplı bir tarama yapıldığını söyledi.

Açıklama şöyle:

Dipkarpaz’da Bugün itibari ile Geniş kapsamlı pcr testi yapılmaktadır. Lütfen kimse panik yapmasın. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Sonuçlar alınınca daha geniş kapsamlı açıklama yapılacaktır.

sosyal medyada çıkan yalan haberlere itibar etmeyiniz.