Güneyde devletten çift maaş çeken 129 devlet çalışanı var

Güney Kıbrıs’ta emekli olup, seçilerek ya da görevlendirilerek kamuda yeniden görev aldığı için devletten çift maaş çeken 129 çalışan bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesinin geniş yer ayırdığı haberde, devletten emekli olup seçim ya da görevlendirme yöntemiyle şu an yeniden devlette çalışan kişilere ödenen emeklilik maaşlarının yıllık 2 milyon Euro tutarında olduğu belirtildi. Bu kişilerin bugün sahip oldukları kamu görevi ve pozisyonlarını üstlenmelerinden önce, milletvekili veya devlette üst düzey memur olduklarına işaret edildi.

Haberde, bu durumun önüne geçilmesinin yolunun DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ortaya koyduğu yasa önerilerinin oylanması olduğu kaydedildi.