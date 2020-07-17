Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), imar çalışmalarıyla ilgili emirname sürecini yargıya taşıdı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, “Yayımlanan ve sonrasında geri çekilen emirname nedeniyle yaratılan belirsizlik ortamını fırsata çevirmek isteyenler belediyelerde işlem sırasına girdi. Bu konunun aciliyetini ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

KTMMOB, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili emirname yayınlanma sürecinde “yetki aşımı ve yasa dışı” uygulamalar olduğu gerekçesi ve bunların düzeltilmesi talebiyle ara emri başvurusunda bulundu.

KTMMOB Genel Başkan Seran Aysal, yazılı açıklamasında, ara emri başvurusunun birlik avukatları Mehmet Şahoğlu ve Öncel Polili aracılığıyla bugün Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapıldığını duyurdu.

Aysal, KTMMOB adına Şehir Plancıları Odası’nın taraf olduğu hukuki sürecin keyfi kararlarla ülkeye telafisi imkansız zarar verilmesinin önüne geçme belirsizliğini ortadan kaldırmak için başlatıldığını belirtti.

Seran Aysal, “Yayımlanan ve sonrasında geri çekilen emirname nedeniyle yaratılan belirsizlik ortamını fırsata çevirmek isteyenler belediyelerde işlem sırasına girdi. Bu konunun aciliyetini ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.