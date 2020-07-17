Türkiye’de 926 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Coronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 926 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 458’e, vaka sayısı 217 bin 799’a yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.

Koca’nın paylaşımı şöyle:

“Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.”