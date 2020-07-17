BM’den zengin ülkelere çağrı: Harekete geçmezseniz yoksul ülkelerde 1,7 milyon kişi ölecek

Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında Batı’nın öngörüden uzak yanıtı nedeniyle dünyanın en yoksul ülkelerinde 640 bin kişinin enfekte olabileceğini ve 1,7 milyon kişinin de yaşamını yitirebileceğini bildirdi.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan 2,2 milyon hastanın doğrudan tıbbi tedavi bedelinin 16,28 milyar dolar’ı (yaklaşık 112 milyar TL) bulabileceği ve sadece koronavirüse odaklanılmasının yol açacağı kaynak kıtlığı neticesinde 1,7 milyon kişinin HIV, tüberküloz ve sıtma gibi önlenebilir hastalıklardan ölebileceği kaydedildi.

Oxford Üniversitesi Ekonomi Bölümü tarafından BM adına elde edilen bulgular, bu hafta G20 maliye bakanları toplantısı öncesi bir çağrı niteliği taşımak üzere hazırlandı.

Guardian gazetesinin haberine göre BM yetkililerinin pandeminin Avrupa’dan çekilmesiyle birlikte virüsün ve küresel resesyonun dünyanın en yoksul ülkeleri üzerindeki etkilerinin çoktan unutulabileceğinden endişe duyduğu belirtildi.

Dünya genelinde öngörülen yoksulluğun çoğunun can kaybını azaltmak için uygulanan sosyal mesafe kurallarının neticesinde gelebileceği ancak bu sürecin yerel düzeyde ekonomilerin yıkımına neden olabileceği ifade edilirken, BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:

Kovid-19 ve beraberinde getirdiği küresel resesyon, kırılgan ve düşük gelirli ülkeleri mahvetmek üzere. Vermek istediğim mesaj şu ki zengin ülkeler ve G20 şimdi harekete geçmek için hazırlık yapmazsa, virüsün bizzat kendisinin yol açtığı doğrudan etkilere kıyasla çok daha acımasız ve çok daha yıkıcı bir dizi insani trajediye hazırlanmamız gerekecek. Virüs dünya genelinde engel tanımadan dolaşmaya devam ederse onlarca yılda ilerleme adına sarf edilmiş çabaları silerek bir nesil için trajik ve ihraç edilebilir sorunlar yaratacak.

Lockdown ayrıca, “Sözüm G20 ülkelerine: Ya şimdi hızlanırsınız ya da sonradan bedelini ödersiniz. 2008 mali krizi zamanı küresel çapta gösterilen etkili duruş ve enerjiyle bu durum arasındaki zıtlık çarpıcı ve tehlikeli” diye ekledi.