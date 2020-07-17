Dünya

“Plastik siperlik virüsten korumuyor” iddiası

17 Temmuz 2020
plastik siperlik

İsviçre’nin Grabünden kantonunda bir otelde müşterilerden birinde corona virüse rastlandı. Otelin bütün personeli testten geçirildi.

Test sonuçlarında maske kullanan personelde virüse rastlanmazken plastik siperlik kullanan çalışanların testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hükümetten uyarı geldi.

İsviçre hükümeti plastik siperliklerin corona virüsten korunmak için uygun olmadığı belirtildi.

Siperliklerin maskeyle birlikte kullanılması istendi. Doktorlar, siperliklerin, yeterince koruma sağlamadığı gibi yanlış bir güvenlik duygusu yarattığını belirtiyor. Maskeye alternatif olmadığının altı çiziliyor.


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