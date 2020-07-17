Dünya

Yunanistan Covid-19 tedbirlerini sertleştirmeyi planlıyor

17 Temmuz 2020

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ülke sınırlarının bazı Balkan ülkelerine açılmasının yanı sıra Yunan halkının da virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı gevşeme göstermesinin, yetkilileri yeni önlemler almaya sürüklediği vurgulandı.

Kapalı alanlarda maske kullanımı, bölgesel karantina uygulamaları gibi önlemlerin getirilmesinin planlandığı ifade edilen haberlerde, ekonominin, yeni genel sokağa çıkma yasağını kaldıramayacağı yorumunda bulunuldu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, katıldığı bir televizyon programında, virüse karşı B planının bulunduğunu belirterek gerekli görüldüğü takdirde bölgesel karantina uygulamalarının yapılabileceğini söyledi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, virüs tedbirlerinin en çok hafife alındığı gözlenen bar ve eğlence merkezlerinde denetimlerin artırılacağını belirtti.

Sert ceza uygulamalarının gerekliliğine vurgu yapan Miçotakis, ”Bar ve eğlence merkezlerinde teftiş ve cezaları artırmamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayacağım” ifadelerini kullandı.

OTELCİLER ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ

Yunan hükümetinin, Bulgaristan-Yunanistan arasındaki Promahona Sınır Kapısı’ndan ülkeye girecek ziyaretçilerin, ülkelerinde zorunlu test yapmaları kararı, çok sayıda otel rezervasyonunun iptal edilmesine yol açtı.

Yunanistan Otelciler Birliği Başkanı Grigorios Tasios, ”Promahona Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapacak turistlere zorunlu test uygulaması, otelcileri çıkmaza sürükledi” dedi.

Tasios, ”Yeni uygulama yüzünden birçok rezervasyon iptal edildi. Balkan ülkelerinde virüs test fiyatı 80 ile 100 avro arası değişiyor. Çok pahalı. 4 kişilik bir ailenin ödemesi gereken ücreti bir düşünün” diye konuştu.


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