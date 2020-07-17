Erhürman: Ülkede yönetsel sefalet yaşanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın hükümete güveninin kalmadığını, işsizliğin her geçen gün arttığını ve ülkede yönetsel sefalet yaşandığını savundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle bugün Güzelyurt esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

“Esnaf, devletin yardımını bekliyor”

Güzelyurt’taki esnaf ziyareti esnasında konuşan Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, esnafın devletin yardımını beklediğini söyledi.

Güzelyurt esnafının çok zor günlerden geçtiğinin altını çizen Erhürman, bölgedeki öğrenci sayısının da ciddi oranda azaldığını ifade etti. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı halkın alım gücünün zayıfladığına işaret eden Erhürman, esnafın günlük cirosunun düştüğünü belirtti.

Yaptıkları tüm uyarılara rağmen ikinci ekonomik pakette devletin esnafa verdiği katkının Temmuz ve Ağustos ayları için 2000’er TL’lik yardım ve yıl sonuna kadar sigorta prim desteğiyle sınırlı kaldığını kaydeden Erhürman, “Dahası, bu katkı, 2020 Ocak ayına kadar kamuya olan mükellefiyetlerini yerine getirmiş olanlar dışındakileri kapsamıyor. Ve en kötüsü, Temmuz ayının sonuna yaklaşmamıza karşın, bu iki konudaki düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş olması” şeklinde konuştu.

“Hükümet ülkeyi ayak oyunlarıyla meşgul ediyor”

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Güzelyurt esnafının da kan ağladığına işaret eden CTP lideri Erhürman, hükümetin bu sorunlara çare üreteceği yerde, bir buçuk yılı aşkın bir süreden beri gündemde olan imar planını tamamlayamamasının ülkeyi kaosa sürüklediğini, ortakların da bu plan çerçevesinde sergiledikleri “ayak oyunlarıyla” ülkeyi meşgul ettiğini savundu.

Halkın artık bu hükümete güveninin kalmadığını söyleyen Erhürman, “Hükumet ortaklarının birbirine güveni sıfır. Ve artık Başbakan ve bakanlar da halkın hükumete olan güveninin zedelendiğini itiraf ediyorlar. Ülke yönetilmiyor, işsizlik her geçen gün artıyor, esnaf kepenk indiriyor, hükümet başka bir alemden konuşmaya devam ediyor. Böyle bir yönetsel sefalet görülmedi” dedi.