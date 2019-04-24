Kıbrıs

KTAMS’tan, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda grev uyarısı

24 Nisan 2019
KTAMS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun bankadaki sorunların çözümü yönünde gerekli adımları atmaması halinde sendika olarak grev dahil her türlü eylem haklarını kullanacaklarını duyurdu.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamızın ve çalışanların göstermiş olduğu iyi niyete ve işbirliği çağrısına rağmen Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu bankada yaşanan sorunların çözümü ve çalışma barışının sağlanması adına alınması gereken kararları almadığı gibi yönetmeliğe aykırı uygulamalar da yapmaktadır. Banka Yönetim Kurulunun sorunların çözümü yönünde gerekli adımları atmaması halinde sendika olarak grev dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı duyururuz” ifadelerine yer verdi.

 

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