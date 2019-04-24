Lefkoşa-Girne anayolunda bu sabah meydana gelen kazada yaralananların adları açıklandı.

Girne-Lefkoşa Boğaz yolunun Lefkoşa istikametinde büyük kaza! Havadis Gazetesi paylaştı: 24 Nisan 2019 Çarşamba

Polis Basın Subaylığı, Bulut İnşaat önlerindeki kazanın, Yasin Er (E-28) yönetimindeki KS 824 plakalı aracın Girne istikametine giderken orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu o sırada karşıdan gelen Hilmi Çelebioğlu’nun (E-24) kullandığı HC 688 plakalı araçla çarpışmasıyla yaşandığını bildirdi.

Kazada yaralananların ise her iki aracın sürücüleri Yasin Er ve Hilmi Çelebioğlu yanında KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli (E-29) ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç (E-23) olduğu kaydedildi.

Yaralıların tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ederken, polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.